ترمب يوافق على إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

2019/05/24 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، موافقته على إرسال الف وخمسمائة جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وكان مسؤول أميركي أكد وفي وقت سابق ان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وافق على إرسال جنود إضافيين للشرق الأوسط، في ظل التصعيد السياسي والعسكري مع إيران.

من جهتها، ذكرت محطة سي أن أن أن التعزيزات الأميركية للشرق الأوسط ستشمل أيضا بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات استطلاع.

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