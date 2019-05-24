تحويل جثامين الموتى إلى سماد عضوي في ولاية واشنطن  

2019/05/24 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أقرت ولاية واشنطن أول تشريع أمريكي، يسمح بتحويل جثامين الموتى بطريقة حيوية إلى سماد عضوي يستخدم في الزراعة، والذي يعرف بـ “تسميد البشر”.وذكرت صحيفة “تيلر بورت” أنه بموجب القانون الجديد يحق للناس اختيار تحويل جثامينهم بعد الموت إلى تربة للزراعة.وأضافت الصحيفة أن هذه العملية تعتبر بديل لعمليات حرق الموتى أو دفنهم، بالإضافة […]

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