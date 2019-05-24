تحذيرات وارشادات من الدفاع المدني بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2019/05/24 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت مديرية الدفاع المدني العامة، الجمعة، تحذيرات وارشادات بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.

وذكرت المديرية في بيان لها اليوم، إنه "يجب اخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة للانفجار، والقداحات بأنواعها المختلفة، وقناني المشروبات الغازية، والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام".وأضاف البيان انه "يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم)، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أن أمكن ذلك، وعدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية، وعدم تعبئة اطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر".ودعا البيان إلى ضرورة "الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الأماكن الباردة".وأوصى البيان، المواطنين بـ"الأكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة لا سيما خلال التعرض لأشعة الشمس، والحرص على عدم تشغيل سخانات الماء، والحرص على عدم وضع اسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن تواجد العائلة وخصوصا في أوقات ذروة الحرارة".وتابع كذلك "تجنب استخدام الاجهزة الكهربائية ذات المنشئ الرديء وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة في أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة".وأردف البيان "تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصا خلال الفترة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا".وأوضح ان على المواطنين "وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عــــــطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات".ولفت إلى انه "تجنب السباحة في الأنهر وأن كان لا بد فاختيار الأماكن الأمنة والتي سبق وأن تم السبح بها، و توفير كافة مستلزمات السلامة في المسابح وأرشاد رواد المسابح بتعليمات وأعماق المسبح".وأوصى البيان المواطنين بـ"وضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أو حمل المظلات الشمسية الواقية وهذا الاجراء الأصح".وزاد "محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلا عن تحسين الاجواء المحيطة بالحدائق".ودعا البيان إلى "تشغيل النافورات المائية والأكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتــــــحسين الأجـــــــــــواء الحارة، والأكثار من زرع الأشجار الدائمة الخضرة لتوفيرها الظل المناسب فضلا عن تلطيف الأجواء ومــــــده بالاوكسجين".ودعت المديرية في الختام إلى "ضرورة وسرعة الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من أي هاتف محمول أو ارضي عند حصول اي طارئ".

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