البنك المركزي يوافق على إعادة تأهيل خمسة جسور في بغداد

2019/05/24 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وافق البنك المركزي العراقي، على مشروع إعادة تأهيل جسور (باب المعظم، الأحرار، الشهداء، السنك، الأئمة) وتخصيص المبالغ اللازمة لإنجازها.

وذكر البنك في بيان اليوم، انه "من أجل تعزيز الواقع العمراني لجسور بغداد وحفاظا على ما تحمله من ارث حضاري وجمالي مهم في ذاكرة العاصمة الحبيبة، قرر مجلس إدارة مبادرة تمكين، التي يرعاها البنك المركزي العراقي، والمصارف وشركات الصرافة العراقية، في اجتماعهم الدوري الذي عقد في مبنى البنك المركزي يوم الخميس الموافق 23 أيار الجاري، الموافقة على مشروع إعادة تأهيل جسور [باب المعظم، الأحرار، الشهداء، السنك، الأئمة] وتخصيص المبالغ اللازمة لإنجاز عملية التأهيل".واضاف البيان انه "بالتنسيق مع وزارتي: الإسكان والكهرباء، وأمانة بغداد، وقيادة عمليات بغداد، سيتم إنجاز المشروع خلال الأربعة اشهر المقبلة".

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