تطورات الطقس.. غداً أمطار رعدية في العراق

2019/05/24 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية، الى هطول أمطار غداً السبت بعدد من مناطق العراق.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور على صفحته في الفيسبوك ان "مناطق الامطار يوم السبت تشمل زخات خفيفة رعدية في شمال البلاد والانبار وديالى ومناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط".وكانت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعت اليوم إرتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة في اليومين المقبلين.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "طقس غد السبت سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة في الأقسام الغربية منها خلال الليل، وسيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية أحياناً، وفي الجنوب صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد فتكون 44 مْ".وأضاف، ان "طقس الأحد المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً وأحياناً غائم، دون تغير في درجات الحرارة، وفي الشمال سيكون غائم جزئياً يتجول تدريجاً الى صحو، مع انخفاض بضع درجات للحرارة، وفي الجنوب صحواً يتحول تدريجاً الى غائم جزئياً وارتفاع قليل في درجات الحرارة".انتهى

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