2019/05/24 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الانتفاضة والقدس في مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي الإيراني اليوم الجمعة، ان الجنود الامريكيين في الخليج "يعتريهم الخوف من إيران".

وقال رئيس اللجنة العميد رمضان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الانتفاضة: لقد تزعزعت أركان الدولة الإسرائيلية المزعومة أكثر من أي يوم مضى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الانتفاضة: لقد تزعزعت أركان الدولة الإسرائيلية المزعومة أكثر من أي يوم مضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).