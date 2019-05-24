وزارة التربية تعلن قرارها النهائي بشأن الدخول الشامل للامتحانات الوزارية

2019/05/24 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية ، قرارها النهائي بشأن الدخول الشامل للطلبة في الإمتحانات الوزارية.وأكد وزير التربية وكالة قصي السهيل في بيان اليوم :” تم رفض فكرة الدخول الشامل للامتحانات الوزارية من قبل هيئة الرأي في وزارة التربية كون مثل هكذا قرار يحتاج الى امور كثيرة في مقدمتها التخصيصات المالية وتهيئة المراكز الامتحانية ورفدها بجميع المستلزمات […]

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