2019/05/24 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ الديوانية

تظاهر العشرات من اتباع التيار الصدري في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، للمطالبة بابعاد العرا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. تظاهرة الصدريين في الديوانية رفضاً للحرب بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. تظاهرة الصدريين في الديوانية رفضاً للحرب بين واشنطن وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).