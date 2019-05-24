انطلاق تظاهرات شعبية وسط بغداد لرفض خيار الحرب بين امريكا وإيران

2019/05/24 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني ،الجمعة، بانطلاق تظاهرات شعبية وسط بغداد لرفض خيار الحرب بين امريكا وإيران.

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