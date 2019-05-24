قطع جسر الجمهورية وجميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير

2019/05/24 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني ،الجمعة، بأن القوات الأمنية قطعت جسر الجمهورية والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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