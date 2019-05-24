خطوات بسيطة تجنبك خطر الكوليسترول

2019/05/24 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستخدم الكوليسترول في بناء الخلايا الجديدة وإنتاج المواد الكيماوية والهرمونات الأخرى التي تعتبر ضرورية لأنشطة الجسم، إلا أن ارتفاعه يعرض الإنسان للخطر، كونه يعيق تدفق الدم في الشرايين.ومع اتفاع الكوليسترول، تتكون ترسبات دهنية داخل جدران الأوعية الدموية، لتعيق، في نهاية الأمر، تدفق الدم في الشرايين.وبسبب ارتفاع الكوليسترول، لن يحصل الجسم على كمية […]

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