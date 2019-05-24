أشكو غرامك

2019/05/24 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدى الجاسم

أشكو غرامَك كيفما أتصوّرُوأبثُّ فيك محبّتي لا أصبرُ

أنت اشتهاءُ القلبِ كيف تلومُهُواللومُ يفتكُ والأحبّةُ تعذرُ

ليت الزمانَ على ابتهالي ما جنىحتى ارتويتَ ونبضُ روحي يزهرُ

وأبوحُ فيك الشعر حيث تحلّهُعيناك ممتلكاً هوايَ وأكثرُ

نا جيتُ روحك في المدى وتركتهابين الشواطئ صفوُها يتكدّرُ

ورفعت للباري يديّ وأشرقتشمسي على تلك الهضابِ تنوّرُ

أيقنتُ أنّ الله يجمعنا ولانبقى تفرّقنا الخطوب ونُقبرُ

فتعال وارسم عشقنا بحروفناونبوح شعراً في الغرام يُعطّرُ

يا من طرقت القلبَ تشعلُ نبضَهأنت الجميلُ وحسنُ وجهك أنضرُ

أكتبْ على شفة الزمان لقاءناواشرب كؤوس العشق طيباً تسكرُ

تقضي الحياةَ على ذراعي حالماًوعلى ذراعك نبضتي تتمرمرُ

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