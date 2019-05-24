2019/05/24 | 22:15

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الجيش السوري يسحق أوكار إرهابيي النصرة في ريفي حماة وإدلب

واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها على مواقع وخطوط إمداد وتحرك

المجموعات الإرهابية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي ردا على

اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفاد مصدر عسكري سوري بأن "وحدة من الجيش نفذت ضربات صاروخية

ومدفعية مكثفة على أوكار إرهابييى جبهة النصرة في خان شيخون والهبيط

وأحراش قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من

الإرهابيين وتدمير أوكارهم وآلياتهم".وأوضح أن "وحدات من الجيش وجهت

ضربات مركزة إلى محاور تحرك وخطوط إمداد المجموعات الإرهابية في

محيط حاس وكفرنبل أدت إلى تدمير عدد من الآليات والأوكار بما فيها

من أسلحة وذخيرة".وفي ريف حماة الشمالي الغربي قضت وحدات من الجيش

على مجموعات إرهابية من جبهة النصرة في قسطون والمغير ومحيط

كفرنبودة والصياد ودمرت أوكارها.وكانت وحدات من الجيش تصدت أمس

لهجوم كبير لمجموعات ارهابية من تنظيم "جبهة النصرة" على تل هواش

بريف حماة الشمالي الغربي وكبدتها خسائر فادحة في الأفراد والآليات.

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