"فيسبوك" يحذف صفحة مزيفة لحاكم دبي كانت تخدع المستخدمين العراقيين

2019/05/24 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز الاعلام الرقمي، اليوم الجمعة، قيام الفيسبوك بحذف الصفحة المزيفة التي تدعي أنها تمثل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، بعد تحذير المركز عن وجود مثل هذه الصفحة الوهمية.

وأضاف المركز في بيان تلقت، الغدير، نسخة منه، أن "الصفحة تقوم بخداع المستخدمين العراقيين من خلال ايهامهم بانها تعطي مساعدات للعراقيين، لكنها على العكس من ذلك تسرق أموالهم".وشدد المركز على "ضرورة رفع وعي المستخدمين وإدراكهم بان أمثال هذه الصفحات ليست رسمية وتحاول خداعهم وينبغي التبليغ عنها أو ابلاغ الجهات ذات العلاقة حول نشاطها غير القانوني".

انتهى.ص.هـ.ح.

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