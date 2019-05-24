“بريموراك”: بدأنا مشروع لتوفير فرص العمل في شنگال

2019/05/24 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ اربيل قال الممثل الأميركي الخاص لبرامج مساعدة الأقليات في العراق أنهم بدأو مشروع كبير لتوفير فرص العمل في مدينة شنگال و مناطق أخرى من محافظة نينوى شمال العراق.اكد “ماكس بريموراك” في أجتماع خاص مع عدد من الصحفيين والأعلامين تم عقده في القنصلية الأمريكية في عاصمة إقليم كوردستان العراق اربيل ، ” […]

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