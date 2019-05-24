مجلس الوزراء يدرس صرف

2019/05/24 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال القيادي في كتلة الإصلاح، خالد العبيدي، ان وزارة الهجرة والمهجرين، قدمت طلباً الى مجلس الوزراء لصرف "عيدية مجزية" للنازحين.

وذكر العبيدي في بيان انه "اتصل مساء اليوم بوزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ليؤكد موافقته على دعوتنا التي اطلقناها أمس الخميس، لصرف عيدية مجزية لجميع النازحين، وقال انه سيرفع مقترحا الى مجلس الوزراء لتخصيص المبالغ المقررة، وخلال الاتصال بحثنا خطط الوزارة للاسراع بإعادة النازحين الى مناطقهم التي غابوا عنها طويلاً".وأضاف العبيدي "بهذه المناسبة، اود ان اتقدم بالشكر والتقدير بإسمي وبإسم أهلي في نينوى {باعتبارها صاحبة العدد الأكبر من النازحين} الى وزير الهجرة على سرعة استجابته وتفاعله مع هذه الدعوة او أية خطوة لتخفيف معاناة النازحين، وكلي ثقة ان مجلس الوزراء لن يدخر جهداً في اتجاه رسم بسمة على وجه طفل نازح او التخفيف عن جزء يسير من هم وكرب رب او ربة أسرة نازحة".انتهى

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