النجف الأشرف.. الحشد ينشر فصائله لتأمين زيارة استشهاد الإمام علي (عليه السلام)

2019/05/24 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفر اللواء الثاني بالحشد الشعبي قواته اليوم الجمعة، إستعداداً للمشاركة بتأمين وخدمة الزائرين بمناسبة ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام بالنجف الأشرف.

وذكر بيان لاعلام

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