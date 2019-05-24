شائعة خاطئة يتذرغ بها المدخنون

2019/05/24 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة حديثة أن تدخين السجائر "الخفيفة" قاتل ويسبب سرطان الرئة، ويؤدي إلى زيادة فرص الإدمان على هذه العادة القاتلة.

ووجد علماء جامعة ساوث كارولينا الطبية

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