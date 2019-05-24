ضبط عجلة محملة بالأدوية منتهية الصلاحية غربي بغداد

2019/05/24 | 22:36

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بغداد اليوم- بغداد

ضبطت القوات الأمنية في بغداد، الجمعة (24 أيار 2019)، عجلة محملة بالأدوية البشرية، منتهية الصلاحية، غربي العاصمة.

وذكر بيان لمديرية مكافحة المتفجرات، إنه "بمتابعة مباشرة وبشكل متواصل وميداني من قبل مدير مكافحة المتفجرات اللواء الحقوقي صباح حسن الشبلي وأثناء عمل مفارز مديرية مكافحة المتفجرات العاملة على العجلات الاختصاصية M-60 في سيطرة ابي غريب بعد الاشتباه بعجلة حمل نوع سكانيا تم العثور على ادوية منتهية الصلاحية وعلب ادوية وليبلات تاريخ انتاج وانتهاء ووصفات طبية مخبأة داخل العجلة".

وأضاف البيان: "تم تسليم العجلة اصوليا ونجاح هذا العمل نتيجة اليقظة والعمل الجاد من قبل مشغلي العجلات الأبطال (ضباط ومنتسبين) والمتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق المشترك بين مختلف مفاصل وزارة الداخلية".

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وأضاف أ

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