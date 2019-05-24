محافظ بابل يدعو وزير التخطيط إلى محاسبة “مدير عام” تعمد تأخير موازنة المحافظة

2019/05/24 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بابل

اتهم محافظ بابل كرار العبادي، اليوم الجمعة، أحد المدراء العامين في وزارة التخطيط بتعمد تأخير موازنة المحافظة.



مبيناً انه يـعرقل إقـرار المشـاريع الاستـراتيـجية لأسبـاب غيـر معروفة.

ودعا

العبادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، وزيـر التخـطيـط للـتدخـل واتخـاذ

إجـراءات رادعـة بحقـه، لأن الجمـيع بـات يعـاني مـن تصـرفات هـذا المديـر، ولا ينـسجم

أداءه مـع وزيـر التخـطيـط الـذي يتعامـل بشكـل إيجابـي لاسـتكمال الإجـراءات الخاصـة

بالـمحافظات.

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