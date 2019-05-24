مدير مكتب الصدر: العراق سيكون ضحية الحرب بين إيران وأميركا

2019/05/24 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

مدير مكتب الصدر في بغداد والشمال، إبراهيم الجابري، اليوم الجمعة، أن العراق سيكون

ضحية الحرب بين إيران وأميركا.

وقال

الجابري، في تصريح صحفي خلال مشاركته بتظاهرات أنصار التيار الصدري، في ساحة التحرير

وسط العاصمة بغداد، إن “العراق سيكون ضحية الحرب بين إيران وأميركا”.

وأضاف

الجابري، أن “الشعب العراقي يقول للحكومة، عليكِ أن ترعي كل معاناة الشعب من ثكالى

ويتامى وغيرهم، وقد سئمنا الحروب التي لم نشاهد منها غير القتل واليتم”، مؤكداً

وقوف الشعب مع “حكومة عراقية تبعث الطمأنينة والحياة الرغيدة”.

وكان المئات من أنصار التيار الصدري،

قد توافدوا اليوم الجمعة، إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بإبعاد العراق عن الصراع

بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

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