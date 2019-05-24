التربية ترفض الدخول الشامل للإمتحانات الوزارية

2019/05/24 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة التربية، اليوم الجمعة، رفضها للدخول الشامل للإمتحانات الوزارية.

وأكد

وزير التربية وكالة قصي السهيل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “انه

تم رفض فكرة الدخول الشامل للامتحانات الوزارية من قبل هيئة الرأي في وزارة التربية

كون ان مثل هكذا قرار يحتاج الى امور كثيرة في مقدمتها التخصيصات المالية وتهيئة المراكز

الامتحانية ورفدها بجميع المستلزمات والطاقة الكهربائية بغية سير الامتحانات بشكل طبيعي”.

وبين،

ان “التجارب في السنوات السابقة لم تكن مشجعة لذلك لم يتم تقديم اي طلب الى مجلس

الوزراء بخصوص الموضوع وتم التصويت بالرفض التام من قبل هيئة الرأي في وزارة التربية”.

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