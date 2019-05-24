الكعبي من كربلاء المقدسة: العتبة العباسية تنجز مشاريع رائدة يفخر بها كل عراقي

2019/05/24 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرف وفد نيابي برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي خلال وصوله محافظة كربلاء المقدسة مساء اليوم الجمعة، بزيارة مرقد الامام الحسين بن علي وأخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام).

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