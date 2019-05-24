تظاهرات للتيار الصدري رفضاً لإقحام العراق في الصراع الامريكي – الايراني

2019/05/24 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ شهدت العاصمة بغداد ومدن أخرى خروج مظاهرات شعبية استجابة لدعوة أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تطالب بالسلام، وترفض إقحام البلاد في الحرب بين إيران والولايات المتحدة.ووصلت حشود غفيرة من أنصار التيار الصدري إلى ساحة التحرير في قلب بغداد تلبية لدعوة التظاهرة ، ورفعت أعلام العراق داعية إلى دعم الأمن في […]

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