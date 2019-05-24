2019/05/24 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث الان..اجتماع لممثلي الاتحادات الرياضية في العاصمة بغداد لمناقشة اخر مستجدات الأزمة بين اللجنة الاولمبية و وزارة الشباب والرياضة

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