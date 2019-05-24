2019/05/24 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعت النائبة عالية نصيف، وزارة الخارجية الى مطالبة الكويت بتقديم “اعتذار رسمي للعراق وتعويضات عن كافة اعتداءاتها على سفن الصيد العراقية منذ عام 2003 ولغاية اليوم”.وقالت نصيف في بيان اليوم ان “الاعتداء على سفينة أو طائرة تابعة لأية دولة في العالم يعد اعتداءً على سيادة الدولة، وبالتالي فإن السفن التي ترفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة عراقية للكويت بالاعتذار والتعويض “لإعتداءاتها” على سفن الصيد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة عراقية للكويت بالاعتذار والتعويض “لإعتداءاتها” على سفن الصيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).