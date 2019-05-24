2019/05/24 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الجمعية العراقية لرعاية مشروع الدواجن اليوم الجمعة، عن قيام بعض التجار بمحاولات التفاف "رخيصة" بشأن استيراد اللحوم، وفيما اكدت أن مليوني عراقي سيتأثرون بهذه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعية العراقية لرعاية مشروع الدواجن تؤكد عدم التسامح مع من يحاولون العبث بالأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعية العراقية لرعاية مشروع الدواجن تؤكد عدم التسامح مع من يحاولون العبث بالأمن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).