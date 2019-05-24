زيارة موفقة لرئيس الوزراء

2019/05/24 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس طريم

لا شك ان الشعب العراقي يثمن تلك الزيارة التي قام بها السيد رئيس وزراء العراق الاستاذ عادل عبد المهدي , الى المملكة العربية السعودية

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