الطيران التركي يجدد قصف مواقع حزب العمال بكردستان العراق

2019/05/24 | 23:07

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة (24 أيار 2019)، تمكن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تاب...





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