النجيفي عن لقاء جامع أبو حنيفة: اتفقنا على التعاون لتجاوز التحديات وفق الثوابت

2019/05/24 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أقام المجمع الفقهي لكبار العلماء مأدبة افطار حضرها طيف واسع من الشخصيات السياسية والاجتماعية، حيث تم خلالها مناقشة التحديات التي تواجه العراق”.

وذكر المكتب الإعلامي لتحالف القرار العراقي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن رئيس التحالف أسامة النجيفي لبى دعوة الإفطار التي أقامها الشيخ أحمد حسن الطه رئيس المجمع الفقهي لكبار العلماء”.





وأضاف البيان أنه” تم خلال الدعوة مناقشة الأمور السياسية

وتأثيرها في بناء المجتمع بناء صحيحا ، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه العراق

، وضرورة التعاون والعمل لتجاوز التحديات على وفق الثوابت المبدئية .

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