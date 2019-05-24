2019/05/24 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

ضبطت

القوات الأمنية في بغداد، الجمعة، عجلة محملة بالأدوية البشرية، منتهية الصلاحية، غربي

العاصمة.

وذكر

بيان لمديرية مكافحة المتفجرات، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بمتابعة

مباشرة وبشكل متواصل وميداني من قبل مدير مكافحة المتفجرات اللواء الحقوقي صباح حسن

الشبلي وأثناء عمل مفارز مديرية مكافحة المتفجرات العاملة على العجلات الاختصاصية M-60

في سيطرة ابي غريب بعد الاشتباه بعجلة حمل نوع سكانيا تم العثور على

ادوية منتهية الصلاحية وعلب ادوية وليبلات تاريخ انتاج وانتهاء ووصفات طبية مخبأة داخل

العجلة”.

وأضاف

البيان: “تم تسليم العجلة اصوليا ونجاح هذا العمل نتيجة اليقظة والعمل الجاد من

قبل مشغلي العجلات الأبطال (ضباط ومنتسبين) والمتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق

المشترك بين مختلف مفاصل وزارة الداخلية”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

19

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عجلة محملة بالأدوية منتهية الصلاحية غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عجلة محملة بالأدوية منتهية الصلاحية غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).