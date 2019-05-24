نائب يتهم الحلبوسي بتهديد المسار التشريعي والرقابي في العراق

2019/05/24 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اتهم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة مكافحة الفساد في تحالف الاصلاح طلال الزوبعي، الجمعة، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهديد المسار التشريعي والرقابي في العراق.

وذكر الزوبعي في تغريدة على "تويتر" اليوم، (24 ايار 2019)، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يهدد المسار التشريعي والرقابي في العراق"، عازيا ذلك إلى "منعه تأدية القسم لثلاثة نواب حكمت لهم المحكمة الاتحادية باستبدالهم بنواب اخرين".

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