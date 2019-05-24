2019/05/24 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت قبل قليل، عبوة ناسفة في شارع فيكتور هوكو وسط مدنية ليون جنوب فرنسا، ما اسفرت عن اصابة اكثر من ٦ اشخاص.

وسارعت الشرطة لتطويق مكان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. انفجار عبوة وسط مدينة ليون الفرنسية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. انفجار عبوة وسط مدينة ليون الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).