تيريزا تستقيل من منصب رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين

2019/05/24 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية وزعامة حزب المحافظين في السابع من يونيو/ حزيران المقبل. وقالت ماي في

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