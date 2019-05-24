وثيقة .. احالة المفتش العام لأمانة بغداد الى محكمة غسيل الأموال

2019/05/24 | 23:33

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اصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الآموال في العاصمة بغداد قرارها بأحالة المفتش العام لامانة بغداد السيد “سجاد علي معتوك الجابري” الى محكمة جنايات الرصافة لمحاكمته وفق احكام المادة ٣٠٧ ق.ع.ع بعد أن أجرت كافة التحقيقات التي تدين المتهم لاجراء محاكمته وفق القانون حيث نصت المادة ٣٠٧ ان “كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار”

وافاد مصدر نيابي في اللجنة القانونية لمجلس النواب ان من خلال سير التحقيقات التي جرت من قبل هيأة النزاهة وقاضي محكمة تحقيق الرصافة مع المفتش العام لأمانة بغداد سجاد معتوك قد ثبت أن الاخير متورط بقضايا فساد اداري ومالي واحيل بموجبه الى محكمة جنايات الرصافة لمحاكمته وفق القانون.

كما طالب عضو اللجنة القانونية وجيه عباس رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بسحب يد المفتش العام سجاد علي معتوك استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٥ لسنة ٢٠١٩

الجدير بالذكر بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ اصدر رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عادل عبد المهدي امر ديواني يتضمن نقل السيد سجاد معتوك من مفتش عام أمانة بغداد الى مفتش عام مؤسسة الشهداء بعد مرور عدة ايام على احالته الى محكمة الجنايات.

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