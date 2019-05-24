2019/05/24 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية ودول أخرى قائلا إن هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران، وذلك رغم المعارضة القوية لخطته من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.وقال مساعدون في الكونجرس إن الإدارة أبلغت لجانا في الكونجرس أنها ستمضي قدما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خرافات عن استعادة اللياقة بعد الحمل والولادة..



لا تصدّقيها وكالة خطوة برس.

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