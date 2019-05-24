2019/05/24 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنصار الصدر يتظاهرون في بغداد وكربلاء للمطالبة بإبعاد العراق عن الصراع الأمريكي – الإيراني ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنصار الصدر يتظاهرون في بغداد وكربلاء للمطالبة بإبعاد العراق عن الصراع الأمريكي – الإيراني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).