2019/05/24 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / فتح الطرق المغلق الى ساحة التحرير بعد انسحاب المتظاهرين منها

24/05/2019 23:34:00 PM |

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واع / بغداد/ ز .أ

اعلنت القوات الامنية في العاصمة ، الجمعة، عن فتح الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "بعد انتهاء التظاهرات التي انطلقت اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد، وانسحاب المتظاهرين، اعادت القوات الامنية فتح جميع الطرق المؤدية الى الساحة".

واضاف المصدر ان "حركة السير في الطرق تسير بشكل طبيعي".

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