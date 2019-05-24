الصدر يجدد انتقاد عدم دفع أجور لقاء الحصول على الماء والكهرباء

2019/05/24 | 23:43

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بغداد اليوم - بغداد

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة 24 ايار 2019، انتقاد عدم دفع أجور لقاء الحصول على الما...





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