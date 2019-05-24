متحدث عشائري: الجيش يشتبك مع عجلات لـ

2019/05/24 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم يوم الجمعة ان قوات الجيش العراقي استبكت مع عجلات لقوات "نوادر شمر" التابعة للحشد الشعبي في قضاء البعاج غرب مدينة الموصل.

وقال الحويت لشفق نيوز، ان عناصر من الفرقة 20 في الجيش العراقي اشتبكت مساء اليوم مع مقاتلين من "نوادر شمر" يستقلون عجلات جنوب غرب البعاج.

واوضح ان "قوات الجيش شكت بتلك العجلات بانها تحمل مواد غذائية، ومخدرات يهربها المقاتلون الذين يتزعمهم عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري"، مشيرا الى ان "الجيش طلب من تلك العجلات التوقف للتفتيش الا ان المقاتلين الذين كانوا يستقلونها رفضوا الانصياع للأوامر لتحدث بعدها الاشتباكات".

واشار الحويت ان "تلك العجلات تمكنت من الفرار، وان قوات الجيش شرعت في عمليات بحث وتفتيش عنها".

يحد قضاء البعاج الذي تقطنه غالبية من العشائر العربية السنية من الشمال والشرق سنجار والقيروان والحضر ومن الغرب الحدود السورية ومن الجنوب محافظة الأنبار.

وكان داعش قد سيطر في صيف عام 2014 على قضاء البعاج، واستعادت القوات العراقية والحشد الشعبي القضاء من قبضة التنظيم المتشدد بالكامل في الأحد 4 يونيو 2017.

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