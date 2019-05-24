الصدر يحدد أوجه التبذير عند الشعب العراقي

2019/05/24 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة على “تويتر”، اليوم الجمعة، ان الذنب السابع عشر هو: الاسراف والتبذير في الاموال والبيوت الفارهة والسيارات الفخمة والمزارع والعمارات، بل والتبذير بصرف الماء والكهرباء وعدم دفع اجورها مع توفرها فضلا عما اذا لم تتوفر.ر

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