إعادة فتح الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد

2019/05/25 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني اليوم الجمعة، بأن قوات امنية اعادت فتح الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لوسائل إعلامية تابعته "العهد نيوز"

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