اسبانيول يوجه دعوة إلى لاعبين عراقيين اثنين لضمهما إلى فريقه

2019/05/25 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نادي اسبانيول الاسباني بكرة القدم، الدعوة للاعبين اثنين من أكاديميته في بغداد تمهيداً لضمهما الى صفوف الفريق.

وقال مدير اكاديمية اسبانيول في بغداد، طه ابو

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