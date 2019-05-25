2019/05/25 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، عن اعتقال 31 مطلوبا بتهم مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قواة شرطة بابل بمختلف الصنوف، نفذت في غضون الـ24 ساعة الماضية ممارسات امنية واسعة لتعقب ومطاردة المطلوبين، اسفرت عن اعتقال (31) مطلوبا للعدالة بقضايا مختلفة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 31 مطلوبا في بابل خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة خطوة برس.

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