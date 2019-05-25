الخزعلي يتهم بن سلمان ونتنياهو وبولتون بإراقة الدماء في المنطقة

2019/05/25 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداداتهم الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، السبت (25 أيار 2019)، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومستشار الامن القومي الامريكي، جون بولتون، باراقة الدماء في المنطقة.

يتبع ..

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد الحاج رشيد، الجمعة (24 أيار 2019)، أن بغداد لا يمكنها قطع رواتب موظفي إقليم كردستان حتى في حال عدم استلامها إيرادات النفط من أربيل.

وقال الحاج رشيد في حديث لـ (بغداد اليوم) إن

بغداد اليوم - بغداد

كشف الناشط المدني رضا الشيباني، الجمعة 24 ايار 2019، أن أحد الفاسدين أراد تصفيته عن طريق تفجير عجلته، فيما اشار الى ان الجهات الأمنية بالديوانية كتبت تقريراً أسرع من الضوء عن الحادث.

وقال الشيباني، في بيا

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة (24 أيار 2019)، تمكن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة بحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، في غارات شنها شمالي العراق.

وذكر الوزارة في بيان لها، أن سلاح الجو التركي شنّ غ

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