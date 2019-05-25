تعين وزير سابق سفيرا للعراق في تركيا

2019/05/25 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اكد وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي، الجمعة، تعيينه سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة للعراق في تركيا.

وقال الجنابي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" اليوم (24 ايار 2019)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح اصدر، امس الخميس، مرسوما جمهوريا بتعييني سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة للعراق لدى الجمهورية التركية، بعد ان شرفتني الحكومة بترشيحي للمنصب، وحصول موافقة الحكومة التركية على الترشيح".واضاف، انه "سأقوم مجددا بتمثيل بلدي بهذه المهمة المشرفة وسأسعى الى تمثيل مصالح وطني بأحسن وأبهى صورة، وكعادتي سأحرص على بقاء باب مكتبي مفتوحا للجميع وأكون خير عون للجالية العراقية في تركيا"، على حد تعبيره.واوضح ، انه "بهذا الصدد بدأت سلسلة لقاءاتي مع الوجهاء والقادة السياسيين من مختلف المشارب للتعرف على وجهات نظرهم عن قرب وعرض رؤيتي للطريقة التي سأمثل بها مصالح هذه البلاد".وتابع انه "زار مقر الجبهة التركمانية للقاء النائب ارشد الصالحي، وقبل قبل يومين التقيت هادي العامري واياد علاوي وتبادلت معهم وجهات النظر لتطوير العلاقة الثنائية مع الجارة الشمالية، ووجدت منهم حرصا كبيرا على ديمومة وتطوير العلاقة مع تركيا".جدير بالذكر ان هناك ملفات عالقة بين تركيا والعراق ويأتي على راٍها مشاكل المياه والوجود العسكري التركي في قضاء بعشيقة في محافظة نينوى، وتواجد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في العراق.

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