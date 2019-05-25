قوة من سوات تعتقل ثمانية بائعي مشروبات كحولية وسط بغداد

2019/05/25 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت قيادة شرطة بغداد، الجمعة، اعتقال ثمانية مخالفين لبيعهم مشروبات كحولية، واغلاق محل للبيع وسط العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان اليوم انه "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة بغداد بإغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية والتشديد على مراقبتها أثناء شهر رمضان المبارك، تمكنت دوريات سرية سوات /طوارئ القيادة من القبض على ثمانية مخالفين لبيعهم مشروبات كحولية واغلاق محل للبيع وسط العاصمة".واضاف البيان ان المخالفين "ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المشروبات الكحولية".

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