بومبيو يعلن عن صفقة سلاح بأكثر من 8 مليار دولار للسعودية والإمارات والأردن ’’لردع إيران’’

2019/05/25 | 00:45

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بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت (25 أيار 2019)، إن بلاده عقدت صفقة أسلحة مع السعودي...





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