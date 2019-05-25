2019/05/25 | 00:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت (25 أيار 2019)، إن بلاده عقدت صفقة أسلحة مع السعودي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بومبيو يعلن عن صفقة سلاح بأكثر من 8 مليار دولار للسعودية والإمارات والأردن ’’لردع إيران’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت (25 أيار 2019)، إن بلاده عقدت صفقة أسلحة مع السعودي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بومبيو يعلن عن صفقة سلاح بأكثر من 8 مليار دولار للسعودية والإمارات والأردن ’’لردع إيران’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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