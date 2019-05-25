أهالي كربلاء يُطالبون بعدم إدخال العراق بصراع المنطقة

2019/05/25 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجنظّم أهالي محافظة كربلاء المقدسة، مساء اليوم الجمعة، وقفة دعوا فيها الحكومة المركزية بعدم إدخال البلد بفضاء الحرب الأمريكية الإيرانية إن حدثت.على حد قولهم.

وقال الشيخ فارس الأسدي، لمراسل وكالة النبأ للأخبار، "خرج مساء اليوم الموافق الليلة التاسعة عشر وهي ليلة القدر المتوقعة، أهالي كربلاء المقدسة لمطالبة الحكومة العراقية بإخراج العراق من صراع الحرب الأمريكية الإيرانية إن حدثت لا سمح الله، فالعراق وشعبه لا ناقة لهم بهذه الحرب ولا جمل، وسيكون العراق هو المتضرّر الأول والأخير فيها".

وأضاف "يجب على الحكومة العراقية أن تدفع بهذه الحرب قدر المستطاع وتُجاهد بعد إشعال فتيلها، بل إن لزم الأمر في حدوثها جعلها خارج حدود البلد للحفاظ على الأرض والشعب والمقدسات، كون بلادنا تشبّعت بالحروب والصراعات والتناحرات وأصبح بلد الأيتام والأرامل والشهداء".

وأشار الأسدي، الى أنّه "على أمريكا وإيران أن تعيا مخاطر تلك الحرب إن حدثت، ومدى تأثيرها على العراق وشعبه الذي بدأ بعد خوضه حرب بالنيابة عن العالم ضد تنظيم داعش الإرهابي التكفيري بالوقوف على قدميه من جديد لذا نطالب من الأطراف المتصارعة بعد جعل حدود بلدنا خط صد أو صراع لإندلاع حرب لا يعلم أحد بعواقبها غير الله سبحانه وتعالى".

وتتزايد بوادر الحرب في الخليج بتهديدات أمريكية وردود إيرانية، ما يرفع وتيرة التوتّر في المنطقة مع وصول حشود عسكرية أمريكية وعمليات تخريبية طالت ناقلات ومحطات نفطية.

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