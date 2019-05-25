2019/05/25 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان الاتحادات الرياضية: نثمن جهود هيئة الرئاسة في مجلس النواب العراقي ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية بالعمل على تشريع قانون اللجنة الاولمبية

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